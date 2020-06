Inter-Dzeko, ritorno di fiamma. E la Roma non può trattenerlo

L'indiscrezione di Tuttomercatoweb. I nerazzurri, dopo la fumata nera con Cavani, puntano forte sul bosniaco. E i giallorossi devono alleggerire le spese

16 giugno 2020 a

a

a

Ritorno di fiamma dell'Inter per Edin Dzeko. Dopo l'affare andato in fumo la scorsa estate per la volontà dell'attaccante bosniaco di continuare a vestire la maglia della Roma, i nerazzurri sono tornati sotto il giocatore approfittando della necessità per la società giallorossa di fare cassa.

A riferirlo è il portale Tuttomercatoweb, secondo il quale a determinare l'accelerazione sarebbe l'alto ingaggio del centravanti, non più sostenibile per la Roma. L'Inter, spiazzato dalla scelta di Edinson Cavani che sarebbe orientato a cedere, da svincolato, alla corte dell'Atletico Madrid, sarebbe in pressing su Dzeko che dovrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez, che non ha mai convinto Antonio Conte.

Sempre stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, la Roma per cautelarsi sarebbe alla caccia di un profilo giovane per l'attacco. Si parla di Nahuel Bustos, punta argentina del Talleres di Cordoba, classe 1998.