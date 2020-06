Lazio, domani i tamponi ma Inzaghi pensa già all'Atalanta

Alla ripresa da valutare le condizioni di Luiz Felipe. e Leiva

Solo 24 ore di riposo, poi la Lazio si ritroverà nuovamente a Formello. Dopo l’amichevole in famiglia, Inzaghi ha concesso la domenica di stop ai suoi calciatori, che domani effettueranno un altro tampone all’interno del centro sportivo. Non è escluso comunque che il tecnico possa concedere un ulteriore giorno di relax per poi iniziare la lunga marcia verso l’Atalanta (24 giugno) senza altre interruzioni. Questione infermeria. Ci sono diversi elementi non al meglio: Jony sabato era regolarmente in campo, mentre Leiva si è limitato a un lavoro differenziato. Da valutare le condizioni di Luiz Felipe e André Anderson: entrambi hanno abbandonato la partitella in anticipo. Così come Immobile e Marusic, mentre Adekanye deve ancora recuperare dai guai muscolari. Assenze certe quelle di Lukaku e capitan Lulic.