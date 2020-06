Pallotta cerca nuovi compratori per la Roma

13 giugno 2020 a

La AS Roma cerca nuovi compratori dopo che la vendita al miliardario americano Dan Friedkin è sfumata. James Pallotta con il supporto di Goldman Sachs è a caccia di investitori dopo che l'affare da 750 milioni di dollari è saltato a causa della pandemia, scrive il Financial Times che cita più fonti confidenziali. I banchieri di Goldman Sachs avrebbero già contattato numerosi potenziali investitori anche a Wall Street ma non hanno per ora ricevuto offerte concrete, scrive il quotidiano finanziario.

La perdita record della Roma aumenta: -126 milioni in nove mesi

Dopo l'esplosione dell'emergenza coronavirus Friedkin avrebbe rimodulato la sua offerta a 575 milioni di dollari, rifiutata da Pallotta il 28 maggio, scrive FT.