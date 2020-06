Niente supplementari in Coppa Italia, subito rigori

10 giugno 2020 a

Le due semifinali e la finale di Coppa Italia, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si decideranno direttamente ai calci di rigore. Niente tempi supplementari, dunque: lo ha deliberato il Consiglio della Lega di Serie A. Modifica al regolamento che, viene precisato, vale solo questa stagione.

In una nota si legge che il Consiglio di Lega «ha deliberato di modificare, in via transitoria e per la sola stagione sportiva 2019-2020» il comunicato ufficiale contenente il regolamento della Coppa ltalia «prevedendo che con decorrenza immediata e lino al termine della corrente stagione sportiva non sia prevista la disputa dei tempi supplementari in occasione delle gare di semifinale e finale».

Le due semifinali di ritorno sono Juventus-Milan (andata 1-1) e Napoli-Inter (andata 1-0): si attende l'ok ufficiale per l'anticipo delle due gare rispettivamente a venerdì 12 e sabato 13, entrambe con fischio d'inizio alle 21 e diretta tv in chiaro sulla Rai. La finale è in programma all’Olimpico di Roma il 17 giugno.