Il colpaccio di Silvio, riporta il Monza in B dopo 19 anni. E adesso...

Festa in Brianza per la promozione. E il Cav pensa già al prossimo calciomercato

Silvio Berlusconi colpisce ancora. Dopo 19 anni, il suo Monza - gestito con il fido Adriano Galliani - torna in serie B. Ufficiale, dopo il Consiglio federale di oggi, l’atteso salto di categoria. Anche se la promozione era scontata, al Monzello non sono mancati momenti di festa, con i tifosi davanti alla sede della società. Da parte loro i vertici del club, Adriano Galliani in testa, hanno chiesto di evitare in questa giornata ogni iniziativa per i festeggiamenti. È infatti convocata per domani alle 11.45, presso la sala giunta del Comune di Monza, la conferenza stampa alla quale saranno presenti, oltre a Galliani, il tecnico Cristian Brocchi, il ds Filippo Antonelli, il sindaco Dario Allevi e l’assessore allo sport Andrea Arbizzoni. Solo dopo questo momento ufficiale verranno annunciate le diverse iniziative previste per questa storica promozione. I dirigenti del Monza hanno sempre ribadito che il passaggio in B sarebbe stato il giusto riconoscimento al grande campionato di C disputato dai brianzoli. Fra i tifosi che festeggiano si fanno già i nomi di alcuni possibili nuovi acquisti. Quasi certo l’arrivo dall’Empoli del difensore Antonelli, fra i sogni c’è invece il milanista Bonaventura.

«È una grande soddisfazione - il commento all’Agenzia Italpress di Andrea Arbizzoni, assessore allo Sport del Comune di Monza - ci ripaga di 19 anni di sofferenza, di retrocessioni, di anni difficili che hanno portato il Monza al fallimento. Campionati in cui si sono avvicendati ’faccendierì che nulla hanno da condividere con il calcio. Non è stata una vittoria a tavolino, i ragazzi di Brocchi il campionato l’hanno ammazzato sin dalle prime battute. Ricordo che eravamo in testa con 16 punti di vantaggio. Che ci fosse una società nuova, un grande presidente come Berlusconi, lo avevamo capito sin dallo scorso agosto quando a Firenze in coppa Italia, dopo essere stati in vantaggio di 2 gol, siamo stati raggiunti ed eliminati nei supplementari. A tutto il mondo biancorosso assicuro che, passati i giorni del distanziamento sociale, ci sarà una festa che resterà negli annali del Monza».

«Ennesimo successo sportivo del presidente Silvio Berlusconi. Grazie alla sua lungimiranza imprenditoriale l’AC Monza torna in serie B dopo ben 19 anni». «Congratulazioni a lui, ad Adriano Galliani, alla dirigenza, a squadra e staff tecnico», scrive Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, postando una foto del Cav e Galliani con la maglia della squadra brianzola.