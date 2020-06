Berlusconi senza limiti col Monza dopo la promozione in B: "Ora punto alla serie A"

09 giugno 2020 a

Silvio Berlusconi ora punta alla serie A. Euforico per la promozione del suo Monza in serie B, adesso il leader di Forza Italia ed ex presidente del Milan, con cui ha fatto la storia del calcio, non si pone limiti. "Il mio Monza in B? - scrive il Cav su Twitter - Mai avuto dubbi. ll Monza è partito in testa e lì è sempre rimasto, aumentando via via il vantaggio. Il Monza allestirà una squadra per puntare al vertice della Serie B".

Berlusconi allega anche l'intervista che ha concesso al giornale "Il Cittadino" di Monza e della Brianza, a cui ha spiegato in che modo intende raggiungere le big della serie A: "Il Monza allestirà una squadra per puntare al vertice della Serie B. La promozione dipende, si sa, da tanti fattori, alcuni dei quali imprevedibili. Quelli prevedibili invece li abbiamo ben presenti e faremo del nostro meglio per sfruttarli a nostro vantaggio. Ho sempre seguito il Monza con grande simpatia abitando ad Arcore ormai da più di trent’anni. Conoscevo il presidente Valentino Giambelli fin dagli anni ’80: ricordo anzi di aver visto assieme a lui la finale di Coppa Italia Monza-Palermo alla fine della stagione sportiva 1987/1988. E conosco ovviamente Felice Colombo, con cui ho sempre avuto rapporti molto cordiali".