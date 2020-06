Allarme Federer, il ginocchio operato non va

Simone Vitta 07 giugno 2020 a

Era già girata qualche indiscrezione e l'entourage di Federe, da sempre molto attento a non far filtrare nulla delle condizioni , aspettative e programmi del campione svizzero, aveva fatto spallucce. Ma ora la preoccupazione c'è eccome, e lo dice chiaramente uno dei suoi allenatori. «Il recupero non sta andando come speravamo, procede un pò più lentamente». Queste le parole di Severin Luthi, ai microfoni della tv svizzera SRF. Il campione elvetico a febbraio è stato sottoposto a un intervento al ginocchio destro. Difficile dire i tempi del suo recupero, ma c'è anche qualcuno che è andato oltre ipotizzando addirittura un ritiro del campione svizzero che ha ormai 38 anni.