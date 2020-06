Pallotta anticipa 30 milioni per le spese della Roma

Filippo Biafora 04 giugno 2020 a

a

a

La proprietà della Roma si muove per dotare la società delle risorse necessarie per far fronte al proprio fabbisogno finanziario e alle spese correnti fino al 30 giugno. Lo scorso 21 maggio il Consiglio di Amministrazione giallorosso ha approvato l’operazione proposta da AS Roma Spv Llc, il consorzio americano che controlla indirettamente il club, che riguarda la compravendita di crediti futuri “pro-soluto” mediante la sottoscrizione di un contratto denominato “Purchase and Sale Agreement” tra AS Roma, in qualità di cedente, e NEEP, in qualità di cessionario, per un valore complessivo di crediti ceduti fino ad un massimo di 30 milioni di euro.

Il data 27 maggio è stato sottoscritto il “Purchase and Sale Agreement” insieme agli altri accordi ad esso collegati. In sostanza NEEP acquisterà pacchetti di crediti futuri di AS Roma derivanti da determinati contratti che riguardano servizi di biglietteria e attività connesse che sorgeranno a decorrere dall’8 marzo 2021 (“Crediti Ceduti”), i quali non sono stati concessi in garanzia agli obbligazionisti di AS Roma Media and Sponsorship S.p.A. nell’ambito dell’operazione relativa al Bond (9 agosto 2019), mediante diversi acquisiti pro-soluto per un valore complessivo massimo di 30 milioni di Crediti Ceduti. Il corrispettivo di tale cessione sarà di volta in volta versato da NEEP a AS Roma in occasione della compravendita di ciascun pacchetto di Crediti Ceduti subordinatamente al soddisfacimento di determinate condizioni sospensive previste.

Il fattore di sconto è variabile da 11.475% (in relazione ai Crediti Ceduti attesi che matureranno a marzo 2021) a 17.718% (in relazione ai Crediti Ceduti attesi che matureranno a novembre 2021). I proventi derivanti dal corrispettivo per l’acquisto dei Crediti Ceduti saranno utilizzati da AS Roma per far fronte alle proprie esigenze operative.

Nell’ambito del “Purchase and Sale Agreement”, la Roma, in qualità di depositante, e NEEP, in qualità di depositario, hanno sottoscritto un contratto di deposito denominato “Irregular Deposit Agreement”, che prevede a partire dal 1 aprile 2021 - se gli incassi derivanti dai Crediti Ceduti per un determinato periodo fossero inferiori rispetto agli importi attesi per tale periodo - la Roma effettuerà taluni depositi irregolari in favore di NEEP per un ammontare pari all’importo necessario al fine di regolarizzare i proventi di NEEP derivanti dai Crediti Ceduti e creare un cash collateral relativo all’obbligazione da parte di AS Roma di corrispondere di volta in volta i Crediti Ceduti ai sensi del “Purchase and Sale Agreement”. NEEP avrà poi l’obbligo di restituire alla Roma Roma tutti i Depositi entro il 28 febbraio 2022.

Il Comitato Interno per il Controllo e Gestione Rischi della Società ha rilevato la convenienza dell’operazione rappresentata dalla possibilità per la Roma di: ottimizzare la gestione dei crediti derivanti dalla biglietteria e attività connesse ottenendo risorse liquide immediate; stabilizzare l’andamento finanziario; facilitare la pianificazione economica e finanziaria nel breve-medio periodo.

Oggi alle 17 è poi in programma il cda del club giallorosso: verrà illustrata la situazione patrimoniale ed economica della Roma da sottoporre alla assemblea degli azionisti convocata per il 26 giugno.