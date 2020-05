Ecco il piano salva-Zaniolo

Un piano per tenersi i gioielli di famiglia. Lo sta mettendo a punto la Roma, aspettando nuove istruzioni da Pallotta: l’obiettivo del diesse Petrachi, ritornato a lavorare quotidianamente a Trigoria, è quello di evitare il sacrificio di Zaniolo e/o Pellegrini sull’altare delle plusvalenze.

Dal 1° giugno fino al 31 agosto si possono registrare i pre-accordi in Lega a prescindere dalla ripresa del campionato, i cartellini di Zaniolo e Pellegrini saranno iscritti a bilancio rispettivamente per 4.2 e 5.2 milioni di euro, in caso di offerte sarebbero quindi le due pedine migliori per sistemare i conti, ma la dirigenza giallorossa sta valutando tutte le strade alternative.

Per approfondire leggi anche: Vendita della Roma in salita

Under, Kluivert, Schick, Florenzi, Nzonzi, Pastore, Perotti e Juan Jesus: ruotano soprattutto attorno a questi nomi le manovre di Petrachi, che può contare sull’appoggio di Franco Baldini, operativo sul mercato almeno fino a quando la Roma sarà di Pallotta. In questo caso il consulente può dare una mano a piazzare qualche giocatore in Premier League: Under e Kluivert piacciono all’Arsenal e potrebbero fruttare delle discrete plusvalenze, la novità è rappresentata da possibili offerte di club inglesi per Schick. Non è infatti sicuro che il Lipsia, la cui qualificazione alla prossima Champions non è ancora certa, lo riscatterà. A maggior ragione se dovesse andar via Nagelsmann, il tecnico dei tedeschi che si è speso in prima persona per portare Schick in Germania. Il Lipsia potrebbe comprare il ceco per 29 milioni, il prezzo è trattabile e...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI