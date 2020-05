Morto Beppe Barletti, volto da Torino di Novantesimo minuto

Aveva 92 anni e una lunga carriera in Rai chiusa nel 1993

Si è spento ieri a 92 anni Beppe Barletti, storico volto di Novantesimo Minuto e Domenica Sprint. Nato a Torino nel settembre del 1928, Era entrato in Rai diventando un personaggio notissimo agli appassionati di calcio per i resoconti delle partite di Juventus e Torino. Non soltanto sport, però, nella sua lunga carriera che si era poi chiusa nel 1993 quando era andato in pensione. Un altro pezzo di un calcio antico che sta sparendo.