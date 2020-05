Serie A, si riparte il 20 e 21 giugno con i quattro recuperi

Confermate il 13 e 14 giugno le semifinali e il 17 giugno la finale di Coppa Italia

29 maggio 2020 a

a

a

Al termine di una lunga assemblea alla quale hanno partecipato tutte le 20 società collegate in video conferenza, è arrivata la decisione sulla ripresa del campionato di Serie A. «I club - informa una nota - hanno accolto con soddisfazione il via libera alla ripresa comunicato dal Ministro Spadafora e hanno votato all’unanimità la disputa dei 4 recuperi della sesta giornata di ritorno (Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma) nel weekend del 20/21 giugno e la programmazione dell’ottava giornata di ritorno a partire da lunedì 22 giugno. Inoltre, accogliendo l’auspicio del ministro Spadafora, l’attività sportiva della stagione 2019/2020 riprenderà da subito con la Coppa Italia, il 13 giugno Juventus Milan, il 14 Napoli-Inter , la cui finale è programmata per il giorno 17 giugno all'Olimpico di Roma. Date e orari delle gare saranno resi noti dalla Lega Serie A nei prossimi giorni». Lunedì quindi sarà stilato il calendario definitivo con anticipi e posticipi fino al termine della stagione fissata