Sparta-Viktoria Plzen, il drive-in funziona in Repubblica Ceca

Gara vista da due parcheggi vicini allo stadio: esperimento riuscito

29 maggio 2020 a

a

a

Drive in riuscito. In occasione della sfida tra Sparta Praga e Viktoria Plzen del campionato della Repubblica Ceca, i tifosi delle due squadre hanno potuto assistere alla gara attraverso un maxischermo posizionati in due gradi parcheggi adiacenti ai rispettivi stadi. Un'iniziativa che ha avuto grande successo in entrambe le città e che conferma la voglia di calcio presente in tutta Europa.