Lazio, Luis Alberto incanta in allenamento

Correa recupera, Leiva segna aspettando il ritorno di Lulic

29 maggio 2020 a

Proseguono a ritmi serrati gli allenamenti della Lazio. Ora che c’è la data certa della ripresa del campionato, il 20 giugno, Simone Inzaghi prova a lanciare la lunga volata scudetto. I biancocelesti si sono ritrovati a Formello in mattinata con una bella notizia: nulla di grave per Correa che ieri si era fermato anzitempo, l’argentino ha svolto l’intera seduta in gruppo. Assenti ancora Strakosha e Vavro, mentre Lulic e Proto sono ancora all’estero e verosimilmente torneranno nei prossimi giorni quando potrebbero non dover più fare la quarantena obbligatoria. In campo a Formello prima il riscaldamento atletico, poi focus sul possesso palla, a seguire diversi 3 contro 2 per affinare i movimenti in inferiorità e in superiorità numerica. Al termine della seduta la partitella a campo ridotto con Luis Alberto grande protagonista: lo spagnolo ha regalato colpi di grande classe sembrando già in grande condizione. Domani tutti di nuovo in campo, previsto un altro allenamento mattutino. Anche Immobile è già in buona forma così come Leiva che ha realizzato anche un gol in partitella