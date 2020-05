Pastore: voglio restare alla Roma fino al 2023

L'argentino pronto ad onorare il suo contratto con il club giallorosso

Emanuele Zotti 28 maggio 2020 a

Chi vuol essere lieto sia di doman non c'è certezza. La fine del Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo de'Medici riassume il pensiero di Javier Pastore, che durante una diretta Instagram con Telefenoticias ha parlato della sua voglia di onorare il contratto che lo lega alla Roma fino al 2023 allontanando così le voci di mercato che lo vedono protagonista: "Io voglio rimanere. Adesso penso a terminare questo campionato e a cercare di raggiungere gli obiettivi del club. Ho altri due anni di contratto con la Roma, mi piacerebbe davvero portarli a termine, qui sto bene, Fonseca crede molto in me, con lui ho sempre giocato quando sono stato bene fisicamente. Non so come mai escano fuori tutti questi rumors di mercato: sono sempre vicino al trasferimento in Cina, in Giappone, in Argentina o in Inghilterra, ogni giorno c'è un nuovo club. La verità è che io non ho parlato con nessuno, nemmeno con la Roma". La voglia del Flaco di continuare la sua avventura in Italia rischia però di scontrarsi con le esigenze di bilancio della società di Pallotta, che deve assolutamente abbassare il monte ingaggi: "Il club in questa situazione ha sofferto molto. La Roma è un’impresa e attualmente ha bisogno di soldi visto che ci sono state perdite molto importanti. Tutti noi non sappiamo cosa succederà. Quando terminerà la stagione il club dovrà tornare in positivo e per far ciò dovrà vendere alcuni giocatori o comprarne di più giovani con un salario minore. Stiamo aspettando".

Una prospettiva che di certo non lascia tranquilli i tifosi che adesso temono di veder partire non soltanto gli esuberi ma anche pezzi pregiati come Zaniolo o Pellegrini.