L'idea dei danesi: tifosi in macchina come al drive in

Primo nel campionato danese con 62 punti conquistati in 24 gare disputate, il Midtjylland non vuole farsi trovato impreparato quando, spera presto, si potrà riprendere a giocare. I suoi tifosi sognano il terzo scudetto in 21 anni di storia e nella città di Herning non si parla d’altro. Ma l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 rischia di non poter permettere ai tanti sostenitori del club nero-rosso di assistere dal vivo alle partite, e allora come fare per renderli comunque partecipi dello sprint finale?

L’idea è arrivata direttamente dal Board del club del presidente Rasmus Ankersen ed è davvero originale. Nei giorni scorsi, infatti, la società ha ordinato ad una ditta di istallare all’interno del grande parcheggio adiacente lo stadio MCH Arena, una serie di maxi-schermi sui quali verranno trasmesse in diretta le prossime gare. I tifosi, quindi, potranno accedere al vasto piazzale con le proprie auto, parcheggiare e guardare le immagini delle partite come in un Drive-In.

“Riteniamo sia la miglior alternativa possibile ad uno stadio pieno - comunica il club attraverso le parole del direttore del marketing Preben Rokkjaer – stiamo lavorando duramente per creare la migliore esperienza possibile”. Il Midtjylland ha spiegato che i posti auto saranno oltre 2000 e che i tifosi potranno ascoltare la cronaca degli incontri attraverso le autoradio. La notizia ha già fatto breccia nel cuore dei supporter, ma anche in quello dei calciatori in quanto la squadra potrà vedere, durante il riscaldamento, le immagini di ciò che accade al di fuori dell’impianto attraverso gli schermi dello stadio.