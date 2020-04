Robben: mia moglie positiva, è stata molto male

Lui il Covid-19 l’ha dribblato, non sua moglie Bernadien. Arjen Robben, in un’intervista al sito internet del Bayern Monaco, ha raccontato la sua esperienza con il coronavirus e alla quarantena assoluta di due settimane e con tanta ansia che è stato costretto a vivere. «È stato un periodo molto difficile, mia moglie sentiva una forte pressione ai polmoni e aveva problemi respiratori, una brutta situazione che non si è risolta in un paio di giorni - ha spiegato l’ex esterno olandese -. Ora sono molto felice che stia migliorando, l’ultimo test è stato negativo, si sente sempre meglio, ma è stata veramente dura, per fortuna abbiamo amici meravigliosi che ci hanno aiutato molto facendo la spesa, occupandosi del nostro cane e di tante altre cose». Robben spiega di aver passato un pò di tempo partecipando agli allenamenti «telematici» del Bayern, facendo felici i suoi compagni che lo hanno rivisto, almeno nei video, come uno di loro. «Nostalgia del calcio? Chiaro che qualcosa ai piedi ogni tanto senti...Credo sia normale e che non passerà mai»