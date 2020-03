La Roma passa a Friedkin, Pallotta sbarcato a New York per le firme

“The deal is done”. Dan Friedkin e James Pallotta - sbarcato nel New Jersey intorno alle 17 italiane - stanno sottoscrivendo in questi minuti i contratti preliminari per il passaggio di proprietà della Roma nelle mani dell’imprenditore texano. Venerdì scorso sono stati scambiati tutti i contratti tra le parti dopo aver terminato la fase negoziale e da lunedì i legali sono riuniti negli uffici della Raptor in quel di New York. Oggi è stato invece il giorno delle ultime firme: un comunicato del club sancirà l’ufficialità.