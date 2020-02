Lacrime e musica per Kobe Bryant. Beyoncé e Michael Jordan alla cerimonia

La notizia è stata diffusa mentre allo Staples Center di Los Angeles andava in scena la commemorazione di Kobe Bryant, leggenda del basket, morto un mese per un terribile incidente aereo insieme ad alla figlia Gianna e altre sette persone. Vanessa Bryant, vedova di Kobe, ha fatto causa alla società dell'elicottero caduto in California. La donna ha dichiarato alla Corte Superiore di Los Angeles che il pilota Ara Zobayan, tra le vittime, sarebbe stato negligente nel decidere di volare nonostante le condizioni meteo proibitive.

La cerimonia pubblica di Los Angeles si è aperta con una esibizione di Beyoncé. Per salutare un'ultima voltaKobe Bryant e la figlia Gianna sono accorse oltre 20mila persone. Tra loro sono presenti tante stelle del basket, tra cui James Harden, Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar, Bill Russell, Anthony Davis. In prima fila anche la moglie di Kobe Vanessa Bryant, che Beyoncé ha salutato prima di abbandonare il palco.