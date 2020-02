Federica Brignone e Sofia Goggia, fantastica doppietta in superG

Doppietta azzurra nel SuperG sulla pista di Rosa Khutor, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. A trionfare Federica Brignone davanti a Sofia Goggia.

Le azzurre regalano ancora una volta spettacolo nel supergigante femminile andato finalmente in scena a Sochi, dopo quattro giorni di continue cancellazioni fra prove ufficiali e discesa. Brignone ha chiuso con il tempo di 1'25"33, precedendo di 20 centesimi la connazionale. La quarta doppietta stagionale per l'Italdonne, comprensiva della tripletta in discesa a Bansko, permette a Federica di indossare momentaneamente il pettorale rosso di leader nella terza diversa specialità. Sul podio anche la svizzera Joana Haelen, terza a 34 centesimi, quarta posizione per la connazionale Corinne Suter. Nella 15 di giornata anche Elena Curtoni, tredicesima (+1"62) e Francesca Marsaglia, quattordicesima (+1"86), mentre Laura Pirovano è giunta ventiduesima (+2"73). Fuori Nicol Delago, Nadia Delago e Verena Gasslitter in una gara che ha visto al traguardo 31 concorrenti su 44 iscritte.

In classifica generale l'assente Mikaela Shiffrin mantiene il comando con 1225 punti contro i 955 di Brignone che approfitta dell'ulteriore assenza di Petra Vlhova, ferma in terza posizione con 830, così come Marta Bassino che rimane al quarto posto con 620. Nella classifica di specialità Brignone prende il pettorale rosso con 216 punti davanti a Suter con 200 e Shiffrin con 186.