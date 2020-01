Valanga rosa da sogno. Curtoni, Bassino e Brignone: che tripletta

La valanga rosa è tornata. Clamorosa tripletta dell'Italia nella discesa femminile di Bansko, in Bulgaria. Elena Curtoni vince chiudendo in 1'29''31 davanti a Marta Bassino, +0''10, e Federica Brignone, +0''14. Quarta la leader della classifica mondiale, la statunitense Mikaela Shiffrin, +0''35.

"Sapevo di avere nelle gambe un risultato importante, mi sento in forma e sto bene sugli sci, l'ho dimostrato in pista, si trattava solo di liberare la testa e scaricare i cavalli per spingere in tutte le curve. Anche se devo dire la verità, mi sentivo lunghissima in tutte le parti e credevo di perdere tanta velocità, così ho cercato di stringere il più possibile e attaccare"spiega a caldo la Curtoni al primo successo in Coppa del Mondo. "La giornata di oggi rappresenta la svolta della mia carriera: nel 2017 arrivai quarta nella classifica finale di supergigante, poi sono arrivati due infortuni importanti che mi hanno bloccato. È stata dura riprendermi ma ce l'ho fatta".

La tripletta azzurra di Bansko è la quarta nella storia della Coppa del Mondo e arriva a poco più di due anni da quella messa a segno a Bad Kleinkirchheim da Goggia, Brignone e Fanchini. Prima di loro l'impresa è riuscita a Brignone, Goggia e Bassino nel gigante delle finali di Aspen del marzo 2017; 24 anni fa la prima tripletta con Compagnoni, Panzanini e Kostner che dominarono il gigante di Narvik.