Delirio Brignone al Sestriere. Vince con la Vlhova. Battuta la Shiffrin

Sei giorni dopo il trionfo nella combinata alpina di Altenmarkt, Brignone si è ripetuta anche al Sestriere davanti a un pubblico caloroso che non ha mai smesso di incitarla. È stata una gara al cardiopalma, forse una delle più equilibrate della storia. La 29enne valdostana ha condiviso il primo gradino del podio con una Vlhova in splendida forma e reduce da due vittorie consecutive negli slalom di Zagabria e Flachau. Grazie ai 100 punti, l’azzurra consolida il pettorale di leader di specialità con 61 punti di vantaggio su Shiffrin.

L’Italia sorride anche per le prestazioni di Goggia e Bassino che con una seconda manche aggressiva e ben fatta, hanno riscattato la prima parte di gara opaca. Porta a casa punti anche Irene Curtoni, 18/a e brava nel rimontare ben dieci posizioni. Valentina Cillara Rossi, Karoline Pichler, Laura Pirovano e Francesca Marsaglia invece, non hanno partecipato alla seconda manche. La classifica generale vede in vetta Shiffrin a quota 946, 223 punti in più rispetto a Vlhova, mentre Brignone, alla tredicesima vittoria in carriera in Cdm, la terza della stagione, è terza con 665.