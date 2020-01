Politano-Spinazzola, tutto saltato. Sfuma lo scambio tra Roma e Inter

Ennesimo colpo di scena nella trattativa per Roma e Inter. Ieri pomeriggio le due società avevano trovato una base di accordo sullo scambio che avrebbe portato Leonardo Spinazzola in nerazzurro e Matteo Politano in giallorosso e c'erano soltanto alcuni dettagli da sistemare sulla formula e le condizioni della trattativa.

Ma ora l'affare è saltato del tutto e gli agenti dei due giocatori hanno confermato che non si è raggiunto un accordo.