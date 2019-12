L'Everton di Ancelotti vince ancora

Ancora una vittoria per Carlo Ancelotti. Alla sua seconda panchina, dopo l’esordio vincente in casa, il tecnico conduce i Toffees al successo anche in trasferta, in casa del Newcastle, battuto 2-1 nell’incontro valido per la 20esima giornata. Ospiti avanti al 13’ con Calvert-Lewin, momentaneo pareggio dei padroni di casa firmato da Schar (56’) e rete del successo ancora firmato da Calvert-Lewin (64’). L’Everton aggancia proprio il Newcastle a quota 25.

Il botta e risposta tra Tomkins e Ings decide il pareggio tra Southampton e Crystal Palace (1-1), mentre il Watford si aggiudica lo scontro salvezza con l’Aston Villa (3-0): doppietta di Deeney e rete di Sarr.