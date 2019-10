Hamilton trionfa davanti a Vettel

Lewis Hamilton ha vinto il Gp del Messico precedendo il ferrarista Sebastian Vettel e il compagno di scuderia delle frecce D’argento Vlatteri Bottas. Il britannico conquista così il decimo successo stagionale (l’83/mo in carriera) non sufficiente però per conquistare matematicamente il sesto titolo mondiale proprio per il piazzamento sul podio di Bottas. Quarto l’altro ferrarista il poleman Leclerc che ha pagato caro la scelta delle due soste. Decisiva infatti è stata la strategia delle gomme con il britannico che ha scelto un solo pit stop con le hard riuscendo a gestire la gara fino alla fine. A Austin tra una settimana Hamilton ha solo una pratica da sbrigare. Quella di oggi è la centesima vittoria Mercedes.