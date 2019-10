"Non cercatemi, presto saprete..."Il messaggio misterioso di Totti (e Fedez...)

Cosa sta succedendo a Francesco Totti? E, con lui, a Fedez?

E' la domanda che da ieri centinaia di migliaia di fan si stanno facendo. Perché sui profili Instagram del calciatore e del rapper sono apparsi messaggi simili e misteriosi. In pratica, su uno sfondo nero, si legge solo la scritta: "Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto saprete perché". Firmato: Francesco. E, nel caso di Fedez: Federico.

Cosa significa? Qualcuno ipotizza che i due presto possano partecipare a un reality. Altrimenti potrebbe trattarsi di una semplice provocazione. O un "esperimento". Non resta che fidarsi di Totti: presto sapremo perché.