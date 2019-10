Luciano Spalletti ha detto sì al Milan. L'indiscrezione raccoglie sempre maggiori conferme e adesso, per vedere l'ex allenatore di Roma e Inter sulla panchina dei rossoneri, occorrerà solo aspettare la definizione dei dettagli economici. Decisivo, in particolare, il via libera proprio della società nerazzurra, che ha ancora sotto contratto l'allenatore di Certaldo con uno stipendio attorno ai 5 milioni a stagione.

Spalletti prenderà il posto di Marco Giampaolo a cui non è bastata, per restare in sella, la rocambolesca vittoria del Milan sul campo del Genoa nell'ultima giornata. Maldini e Boban avrebbero deciso la sostituzione non avendo assistito alla svolta tecnica auspicata e approfittando della sosta del campionato per le partite delle nazionali.

Giampaolo lascia la panchina rossonera con il poco invidiabile record di tre vittorie e quattro sconfitte nelle prime sette giornate. Per Spalletti il primo compito sarà quello di rivitalizzare il bomber polacco Piatek, protagonista di un avvio di stagione molto negativo. Possibile che a vincere le ritrosie del tecnico toscano sia stata anche la possibilità di "vendicarsi" dell'Inter in una stracittadina ora attesissima, vista le decisione dei nerazzurri di metterlo alla porta nonostante il raggiungimento della qualificazione in Champions League.