Gerson saluta la Roma: va al Flamengo per 9.5 milioni

Gerson è un nuovo giocatore del Flamengo. Il centrocampista brasiliano, acquistato dalla Roma nel 2015 per un totale di 20,1 milioni di euro versati nelle casse del Fluminense, è pronto a volare a Rio nelle prossime ore e a firmare un contratto fino al 2023 con il suo nuovo club. Petrachi ha trovato un accordo sulla base di 9,5 milioni di euro (e il 15% della futura rivendita) con Pastorello, agente del calciatore ed intermediario della trattativa, in un incontro andato in scena nel pomeriggio a Trigoria. Per la società giallorossa un'altra piccola plusvalenza a bilancio di 1.4 milioni, visto che il valore residuo del cartellino era di 8.1 milioni. Già ieri sera erano arrivati nella Capitale il direttore sportivo e il vice-presidente del Flamengo, che hanno seguito ogni passo del trasferimento da un hotel dell’Eur.