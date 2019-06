Jonathan Rodriguez alla Lazio: è fatta

Non c’è bisogno di usare ancora il condizionale. Jonathan Rodriguez diventerà un calciatore della Lazio: si aspetta il via libera da parte del Malaga, pronto ad accettare l’offerta messa sul piatto dal club biancoceleste. Un accordo di 4.5 milioni di euro più uno di bonus. Gli spagnoli non vogliono rischiare, sanno che in caso di mancata promozione rischierebbero di perdere il loro talento a zero. Allora addio clausole e playoff. L’affare si fa subito: Jony ha già visitato il centro sportivo di Formello nelle scorse settimane. Ha familiarizzato con quella che sarà la sua nuova casa. Nell’ultima stagione l’asturiano si è messo in mostra con la maglia dell’Alaves. È stato uno dei trascinatori della squadra: in Liga solo Messi e Sarabia hanno sfornato più assist di lui. Il secondo rinforzo dal calciomercato: dopo l’arrivo (ancora da ufficializzare) di Adekanye, ecco Jony. E intanto i tifosi aspettano un colpo che possa infiammare l’estate della Lazio.