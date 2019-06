Zampata Vettel: pole position in Canada

La zampata di Vettel arriva a Montreal. In Canada il tedesco della Ferrari dimostra di non aver dimenticato come si guida un monoposto di Formula Uno e con la nuova Ferrari piazza la prima pole stagionale e rovina la festa ad Hamilton a un passo dal diventare il primo pilota della storia a fare sette pole position in Canada. Bene anche Leclerc con l'altra Ferrari che paga un piccolo errore all'ultimo e decisivo giro chiudendo terzo e partendo così in seconda fila. Il Gran Premio del Canda che si correrà domani sera quando in Italia sarabbo le 20.10, si preannuncia quindi molto combattutto con le Ferrari tornate finalmente competitive e in grado di dare del filo da torcere alle Mercedes che fin qui hanno monopolizzato il campionato di Formula uno.