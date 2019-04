A Roma apre il Giardino di Filly

Il Giardino di Filly dedicato interamente ai bambini apre nel week end di pasqua ufficialmente a Roma per offrire ai più giovani un’occasione unica di avvicinamento ai cavalli e alla natura. La fattoria didattica ideata e organizzata dal Roma River Ranch, circolo riconosciuto da Fise - Asi - da Cinzia Mariani per la sua importante valenza sociale ed educativa. Cinzia è da sempre nel mondo dell’equitazione. Nel 2002-2003 è stata campionessa Reserve Champion Reining (FEI), mentre dal 2004 è preparatrice atletica della categoria Giovani del Reining (FEI). Nel 2008 è stata coach della Coppa delle Regioni di Gimkana Western per la squadra laziale (oro nazionale) e ha conseguito attestato di 3° livello metodo di etologia Natural Horsemanship Pat Parelli. È stata anche referente nazionale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e campionessa nazionale a Roma Cavalli (2011). Nel 2015 diventa Tecnico di equitazione americana di 3° livelloe comincia a tenere dei corsi di formazione. Dal 2013 al 2015 è stata docente di psicologia e psicopedagogia per la formazione di tecnici di equitazione.