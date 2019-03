L'Inter crolla a Cagliari e ora rischia grosso

L'Inter cade in casa del Cagliari e mette al rischio il terzo posto restando a quota 47 in classifica a +2 sul Milan che domani ospiterà in casa in Sassuolo. Passo avanti invece dei sardi sulla strada della salvezza: i rossoblu si portano a 27 punti a +9 sul Bologna terzultimo che affronterà invece l'Udinese.

Tutto avviene nel primo tempo. Al 31' Ceppitelli su punizione tagliata dalla destra di Cigarini, interviene di testa e mette in rete. Dopo 7 minuti il pareggio che illude l'Inter: cross di Nainggolan dalla Martinez sul primo palo beffa Cragno e ristabilisce la parità.

Il Cagliari però si riporta avanti e al 43' torna in vantaggio: traversone dalla destra di Srna, Pavoletti a centro area e con una girata batte Handanovic. Il secondo tempo vede i sardi controllare e anzi, nel recupero ha a disposizione un rigore per arrotondare il risultato, fallo di Skriniar ai danni di Despodov e Barella sul dischetto che pero' calcia alto e manda sopra la traversa. L'incontro si conclude cosi' con i festaeggiamenti dei padroni di casa e coi nerazzurri, alle prese con caso Icardi, che tornano a casa a mani vuote e con ulteriori problemi.