Lazio-Milan, tutto rimandato a San Siro

Lazio e Milan non si fanno male, finisce 0-0 la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia allo stadio Olimpico. I biancocelesti ci provano con più convinzione ma non riescono a trovare la rete. Chi andrà in finale si saprà soltanto nel decisivo match di ritorno tra due mesi a San Siro.

Nonostante l'emergenza Inzaghi conferma il 3-5-2 con Patric, Bastos (recuperato) e Acerbi. Leiva si tiene il posto a centrocampo insieme a Parolo e Milinkovic-Savic mentre Immobile e Correa guidano l'attacco. Il Milan, a differenza dei biancocelesti, arriva da un momento di condizione e risultati straordinario.

Nel primo tempo però è la Lazio a rendersi maggiormente pericolosa, con i rossoneri che perdono ben presto Kessie per infortunio. I biancocelesti sfruttano bene le ripartenze e si fanno vedere dalle parti di Donnarumma con due belle conclusioni a sfiorare il vantaggio: una di Immobile e l'altra di Milinkovic-Savic. Per primo però ci prova pure Patric senza fortuna.

Anche il secondo tempo si dimostra il primo round di una semifinale tirata. Nessuna delle due squadre si espone più di troppo, la Lazio però dimostra grinta. Il Milan non tira mai in porta, i biancocelesti ci provano con Milinkovic-Savic e Correa. Inzaghi si gioca la carta Luis Alberto per Parolo in piena ripresa, ma è Immobile a centrare il palo da solo in contropiede: “per fortuna” l'attaccante era in fuorigioco, perché si divora il vantaggio. Reti inviolate all'Olimpico, la qualificazione in finale è rimandata a fine aprile quando si disputerà il ritorno a San Siro.