La polizia di Las Vegas chiede il dna di Ronaldo accusato di stupro

La polizia di Las Vegas ha chiesto e ottenuto da Cristiano Ronaldo un campione di dna, utile a sottoporlo alle analisi nell'ambito dell'inchiesta per molestie sessuali in cui il calciatore e coinvolto. Ronaldo, ha riferito il sito Tmz, sta collaborando totalmente con gli investigatori, che cercano di appurare la verità nel caso sollevato dalla denuncia di Kathryn Mayorga, la modella che sostiene di essere stata violentata in un hotel a Las Vegas nel 2009.

Cr7 è accusato di stupro dai legali della donna, e di undici crimini legati a questo reato. La denuncia è stata presentata in Nevada, dove il reato può essere punito con l'ergastolo. Il reato di stupro è il secondo più grave nello Stato americano dopo l'omicidio.

La richiesta del dna, spiega il Wall Street Journal, è stata inviata di recente alle autorità giudiziarie competenti italiane dopo che il caso era stato riaperto dalla polizia di Las Vegas nell'autunno dell'anno scorso. I fatti - sempre negati fermamente dallo stesso Cr7 e dal suo entourage - risalirebbero al 2009. Secondo l'accusa, il calciatore avrebbe pagato 375 mila dollari alla donna per ottenere il suo silenzio. Tra le possibili prove in mano agli investigatori, c'è anche il vestito che la Mayorga indossava la sera del presunto episodio di stupro, sul quale sarebbero state rinvenute tracce di dna. Le tracce, secondo i primi rilievi, non appartengono alla donna.