Cori razzisti, punita l'Inter. Due turni di squalifica a Koulibaly e Insigne

Inter-Napoli non vale tre punti e una posizione in classifica, ma una vita umana, quella del 39enne ultrà interista già colpito da Daspo Daniele Belardinelli investito da un Suv durante l’aggressione ai tifosi avversari in Via Novara, alle spalle dello stadio di San Siro, e un agguato pianificato dai supporter dell’Inter, del Varese e del Nizza ai napoletani con mazze e cinghie, ma rigorosamente con il volto coperto ché la faccia si può lasciare a casa, ma i bastoni no. Un’azione squadrista (al momento tre arresti e nove indagati) come ha ricostruito il Questore di Milano, Marcello Cardona, deciso a chiedere l’immediata chiusura della Curva dell’Inter fino a marzo e a vietare tutte le trasferte ai tifosi nerazzurri.

Inter-Napoli vale anche l’immagine “natalizia” di uno stadio che anziché intonare “Tu scendi dalle stelle”, gracchia livoroso “Tu sei negro”, cori razzisti e ululati contro il calciatore Koulibaly. "Buu" e offese al “mangia banane” Koulibaly. Colosso nel fisico e nell’animo: ha resistito 81 minuti sotto la pioggia di insulti razzisti acuminati come le frecce che colpirono Leonida e 300 spartani alla battaglia delle Termopili. Poi l’ammonizione, l’applauso ironico all’arbitro Mazzoleni (con le orecchie "appilate" direbbero a Napoli) e l’espulsione. E’ diventato “rossonero”: capolavoro delle frange violente del tifo nerazzurro.

Su Twitter, il gigante di Saint Diè des Vosges si è scusato: “Mi dispiace la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo”. Lo è stato anche Carlo Ancelotti, uomo del profondo Nord innamorato di Napoli: “Ho chiesto tre volte di sospendere la partita, non so quante volte bisogna chiederlo. La prossima volta ci fermeremo noi”.

Oggi è San Siro, ieri era lo Juventus Stadium e prima ancora lo stadio di Bergamo con i beceri “Odio Napoli”, “Ancelotti terrun”. Era il 4 dicembre 2018, si ipotizzò la sospensione della partita contro l’Atalanta. Non ci fu. Oggi c’è il morto. Una barbarie. Calciatori, allenatori, società di calcio hanno espresso solidarietà a Kalidou, mentre il Presidente Figc Gravina ha invocato la tolleranza zero. Finalmente! Il campionato si fermerà, le società non si limiteranno a pilateschi comunicati stampa, il #siamotuttikoulibaly non sarà un hashtag buono solo per Twitter. Koulibaly e Insigne sono stati puniti con due turni di stop, due gare a porte chiuse per l’Inter, niente trasferta empolese per i tifosi e of course il campionato prosegue. E sia: in fondo i napoletani hanno il fuoco catartico dello spettacolare Vesuvio che li può lavare, agli irrisolti, ai barbari e ai razzisti non basterà tutta l’economica candeggina di questo mondo a lavare coscienze e pensieri sporchi.