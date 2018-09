Inzaghi: "Stiamo attenti all'Empoli"

Ricomincia il campionato, la Lazio riparte dalla vittoria con il Frosinone prima della sosta e affronta l'Empoli domani alle 18 allo stadio Castellani. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i toscani.

Come sta la squadra?

"I ragazzi hanno lavorato bene, quelli che sono rimasti. I nazionali sono arrivati in buone condizioni. Sappiamo che abbiamo una partita molto insidiosa".

Quando vedremo la Lazio più brillante?

"A livello fisico stiamo bene, la squadra ha fatto tre buone partite. Manca un po' di brillantezza, ma sono contento della gara con il Frosinone, è stata difficile ma una vittoria meritata".

Cosa voglio vedere a Empoli? "Una Lazio umile, unita e compatta. Serve un grande approccio".

Come ha ritrovato Immobile?

"Ha dato il meglio per la Nazionale, come Milinkovic è tra i nostri giocatori migliori e devono fare la differenza. La faranno anche quest'anno".

Gli infortunati?

"Berisha ha ricominciato a lavorare in campo, stiamo procedendo con cautela in base alle sue sensazioni. Non si è ancora unito al gruppo ma per noi sarà un giocatore importante. Luiz Felipe vedremo la prossima settimana come reagirà il muscolo. Per Lukaku ci vorrà ancora un po' di tempo".

Ci sarà una grande spinta di pubblico.

"Come sempre, si faranno sentire come ci hanno spinto con il Frosinone".

Da domani inizia il tour de force?

"Siamo agli inizi ma inizia un ciclo terribile e ci dovremo far trovare pronti. Farò delle scelte e poi comincerà l'Europa League. Tante partite ravvicinate che dovremo affrontare una alla volta, guardando l'impegno più vicino".

Che si aspetta dall'Empoli?

"Andreazzoli è un bravo allenatore che ha preso in mano la squadra lo scorso anno e facendola giocare bene. Hanno cambiato poco, una trasferta insidiosa e una gara complicata per dare seguito alla vittoria con il Frosinone".

Vedremo Correa?

"Magari potrebbe giocare titolare anche domani. Ha lavorato molto molto bene, sono convinto che ci aiuterà. Vedremo se partirà dall'inizio o a partita in corso".