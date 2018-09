Europei di Polo nel cuore del Chianti. Dieci nazioni scaldano i motori

Tutto pronto, al Polo Club Villa a Sesta (Ripaltella Pietraviva), per la 12^ edizione del FIP European Polo Championship Quantocoin Cup (20-30 settembre). Sono attesi 350 cavalli, in rappresentanza di 10 nazioni: Azerbaijan, Austria, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Spagna, Slovacchia e Svizzera. Quattordici le squadre in campo. L’Italia, come Francia, Olanda e Germania, sarà impegnata anche con un polo team tutto femminile per difendere il titolo guadagnato lo scorso anno nella prima edizione del 2° FIP European Ladies Championship a Chantilly.

L’edizione 2018 dell’evento continentale targato FIP è infatti la prima in cui, nella stessa data e sede, una versione femminile dei campionati affiancherà la classica.

Dieci i giorni di gara, ben 30 le partite in calendario: 22 per la 12^ edizione del FIP European Championship e 8 per la 2^ edizione del FIP European Ladies Championship.

L’Italia in campo

La rosa degli azzurri convocati comprende dieci nomi: Gualtiero Giori, Goffredo Cutinelli, Edoardo Ferrari, Giordano Magini, i fratelli Bertola (Lucas e Matias), Giacomo Galantino, i fratelli Nicolas e Bautista Lopes Fuentes e Martin Joaquin (italo-argentini gli ultimi tre). Loro coach sarà Eduardo Menedez. Per la squadra femminile, agli ordini del coach Franco Piazza, sono state convocate le quattro campionesse uscenti: Ginevra D’Orazio, Costanza e Vittoria Marchiorello e Ginevra Visconti e la giovanissima Alice Coria.