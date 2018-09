Stasera e lunedì doppio appuntamento con gli azzurri. Alla giornalista Paola Ferrari il commento post partita. Un vero colpo. Paola Ferrari, la signora del calcio della Rai, sarà affiancata da Paolo Rossi e Marco Tardelli per condurre il post partita della Nazionale di calcio Italia- Polonia e la sfida contro il Portogallo. Una bella soddisfazione per lei e per i tifosi che la seguono da anni sulle rete Rai.

“L’Italia ha l’occasione di riconquistare i tifosi”, ha raccontato la giornalista che avevamo incontrato prima dei Mondiali dove l’Italia non si è qualificata.

Stasera gli azzurri sfideranno la Polonia e lunedì il Portogallo. Ovviamente la telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio, telecronista della Nazionale e partner in studio di Paola Ferrari, sia durante le passate stagioni di 90° Minuto, sia nello speciale “Champions” del mercoledì sera su Rai Uno. Adesso l’Italia può respirare il clima “Nazionale” aspettando il prossimo Mondiale di calcio.