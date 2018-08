A Roma apre uno Juventus Store. Proprio davanti a quello giallorosso

La rivalità ora diventa anche cittadina. La Juventus sta per aprire uno store a Roma, e proprio di fronte a un punto vendita ufficiale del club giallorosso. Accade a via Nazionale dove, al civico 55, si sta lavorando per l'apertura di uno Juventus Store. Sui social a tinte bianconere - ma non in quelli ufficiali del club torinese - girano già immagini e annunci con le immagini di Cristiano Ronaldo e compagni davanti al Colosseo e il claim "Same story, same glory".

Un'iniziativa perfettamente comprensibile dal punto di vista commerciale (anche solo per i tanti turisti stranieri che affollano il centro di Roma in ogni periodo dell'anno) ma che sta già facendo discutere sui social per quella che, a tanti tifosi giallorossi, appare una sorta di "invasione di campo" se non un vero e proprio affronto.