Anche quest'anno il Foro Italico di Roma è il teatro del Master del circuito nazionale Trofeo Tennis Fit Kinder+Sport, in scena fino a giovedì 30 agosto e giunto alla 13esima edizione. Il totale delle iscrizioni è arrivato a quota 1.224: tanti erano i giovani tennisti al via delle fasi finali del circuito promozionale nato da un'idea dell'ex tennista azzurra Rita Grande, in collaborazione con la FIT e il programma Kinder+Sport Joy of Moving: l'obiettivo è incoraggiare la diffusione di stili di vita attivi e la pratica di questa disciplina tra le nuove generazioni offrendo a centinaia di ragazzi e ragazze la possibilità di sfidarsi sugli stessi campi teatro dei match dei campioni internazionali del tennis.

I partecipanti sono tutti d'età compresa fra i 9 e i 16 anni, selezionati dopo oltre 130 tornei disputati in 19 regioni dello Stivale a partire dal mese di febbraio. Nel dettaglio si sfideranno sui campi in terra rossa degli Internazionali d'Italia Bnl i vincitori e i finalisti di tutte le tappe del circuito e i semifinalisti delle 12 prove speciali giocate nei Centri Estivi Fit di Brallo, Serramazzoni, Castel di Sangro, Trabia e di Paderno del Grappa. La prima edizione, nel 2006, ha fatto registrare, in 28 tornei, circa 3.000 iscritti. Stagione dopo stagione il circuito è cresciuto fino ad arrivare nella scorsa edizione a oltre 18.000 partecipanti in tutta Italia.

Contenta dei numeri e delle risposte alla "mission" della kermesse Rita Grande, che è anche "ambassador" di Kinder+Sport. "Il movimento e il divertimento sono alcune delle finalità principali del progetto. Cerchiamo non solo di far crescere il livello di attività fisica tra le giovani generazioni ma, allo stesso tempo, di trasmettere loro i valori sani insiti nella pratica dello sport. Non a caso da quest'anno abbiamo aggiunto il tema 'fair-play': i ragazzi in questo circuito giocano senza arbitro, in un clima di festa ma anche di rispetto", ha spiegato l'ideatrice della manifestazione.

"Lo spirito di questo progetto rimane immutato nel tempo e continua a riscuotere molto successo perche' ha nel Dna l'aspetto promozionale, avvicinando questa disciplina sportiva con gioco e divertimento ai tanti ragazzi" il commento di Massimo Castiglia, responsabile sponsorizzazioni Ferrero Italia.

Kinder + Sport Joy of Moving è il progetto internazionale di responsabilità sociale sviluppato dal Gruppo Ferrero in oltre 25 Paesi, volto a sostenere l'attività fisica tra le giovani generazioni. Il programma nasce dalla consapevolezza che una vita attiva è un elemento essenziale per bambini, ragazzi e famiglie. L'obiettivo di Kinder + Sport è quello di aumentare i livelli di attività fisica tra le giovani generazioni, dando loro la possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria e poterli aiutare ad acquisire comportamenti corretti e atteggiamenti sociali ed etici. Il gruppo Ferrero ha posto l'educazione al centro del progetto, per aiutare i bambini a crescere con i valori dello sport e della vita, come l'onestà, l'amicizia, l'unità e la fiducia negli altri.