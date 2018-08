Serie B, sorteggiato il calendario nel caos

Il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, con un comunicato ufficiale pubblicato dalla Figc, ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre. Nella nota il commissario delibera la modifica «con effetto immediato, d’intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie B e sentite le componenti tecniche, l’articolo 49 delle N.O.I.F. prevedendo per il Campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anzichè 22, mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4 squadre). Ha preso il via da Milano, dalla sala Assemblee della Lega Serie B, la nuova stagione 2018/19 della Serie B a 19 squadre. Una scelta che va nella direzione di una maggiore sostenibilità economica della categoria e un migliore livello tecnico. L’87a edizione del campionato della Serie B parte sabato 25 agosto, con un anticipo (che coinciderà con l’Opening Day) venerdì 24, e si chiude sabato 11 maggio 2019. Prevede cinque infrasettimanali: martedì 25 settembre, martedì 30 ottobre, giovedì 27 dicembre, martedì 26 febbraio, martedì 2 aprile. Si giocherà nei giorni festivi di lunedì 22 aprile (Pasquetta) e di mercoledì 1 maggio. Confermato il format natalizio che ha riscontrato grande successo a livello di pubblico e audience: la scelta è quella di giocare alla domenica, 23 e 30 dicembre con il turno infrasettimanale giovedì 27, mentre la sosta invernale è prevista dal 31 dicembre al 19 gennaio 2019. Come richiesto dalle società in sede assembleare, e questa è una novità, si riposerà in concomitanza con le soste nazionali: sabato/domenica 8-9 settembre, sabato/domenica 13-14 ottobre, sabato/domenica 17-18 novembre e sabato/domenica 23-24 marzo 2019. L’anticipo si gioca il venerdì alle ore 21, tre gare si giocheranno alle ore 15 del sabato, una alle 18, due di domenica alle 15 e un’altra sempre alla domenica alle 21. Infine il posticipo del lunedì sempre alle 21. Tutto bene? nemmeno per sogno. Ternana, Pro Vercelli, Novara, Catania e Siena preparano i ricorsi. Il presidente della Lega di B rischia di essere cacciato. Appuntamento alla prossima puntata. Il calendario c'è. Per ora.