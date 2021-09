Se Tom Cruise atterra nel giardino di casa

Maurizio Costanzo 08 settembre 2021 a

a

a

Quando il cinema diventa realtà o quando la memoria del cinema diventa realtà. Infatti, il protagonista di “Mission impossible”, Tom Cruise, dato che un aeroporto dove doveva atterrare era chiuso, è atterrato nel giardino di una famiglia.

Immagino lo stupore della famiglia vedendosi arrivare Tom Cruise in casa, ma immagino anche come si sarebbe trovato il ragionier Filippetti nelle stesse circostanze. Non essendo Tom Cruise, si sarebbe visto circondato dagli agenti chiamati dalla famiglia dove era atterrato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.