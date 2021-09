"Mi puoi portare fuori da qui?". La storia del pitone intrappolato nel supermercato

Maurizio Costanzo 07 settembre 2021 a

a

a

In Australia, a Sidney, una donna che era andata a fare la spesa in un supermercato, si è trovata di fronte un serpente lungo tre metri. Le cronache raccontano che lei non si è per nulla intimorita, dal momento che è una soccorritrice di fauna selvatica. Il serpente doveva saperlo, perché la donna ha dichiarato: “Ho girato la testa e lui era a circa 20 centimetri dalla mia faccia, mi guardava dritto negli occhi come a dire: «Mi puoi portare fuori da qui?»”. Era un pitone diamante. Sinceramente mi incuriosisce di più la soccorritrice.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.