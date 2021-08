Sean Penn sul set di "Watergate" solo con i vaccinati

Maurizio Costanzo 20 agosto 2021 a

Sean Penn, attore famoso in tutto il mondo, sta girando una serie tv che riguarda il “Watergate”, insieme a Julia Roberts. D’improvviso ha fatto un annuncio: “Non tornerò sul set fino a quando tutti i componenti del cast e della produzione non saranno completamente vaccinati”. Come dargli torto e come non invitare altri a seguire l’esempio di Sean Penn? In proposito, non ho sentito levarsi la voce di nessun attore italiano. Evidentemente, sono tutti tranquilli e vaccinati.

