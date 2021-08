14 agosto 2021 a

Alla Columbia University hanno fatto uno studio scoprendo che, senza stress, i capelli grigi ritrovano il colore originario. Quindi, senza stress, i capelli neri o biondi non diventerebbero grigi. Eravamo convinti che il colore dei capelli fosse dettato dal passare degli anni, invece sembra di no, dipenderebbe dallo stress. Forse per il passare degli anni. Fate uno studio sulla caduta dei capelli? Voglio sapere cosa scopriranno…

