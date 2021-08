Raimondo Todaro ad Amici, Simone Di Pasquale striglia il collega e difende Milly Carlucci

Giada Oricchio 14 agosto 2021 a

Il twist di Raimondo Todaro da “Ballando con le Stelle” ad “Amici” non ha lasciato indifferenti gli ex colleghi come Simone Di Pasquale: “Non si è comportato bene. Doveva dirlo di persona a Milly”. Todaro, 33 anni, ha lasciato la pista da ballo di Rai1 per quella di Canale 5: Milly Carlucci ha affidato la sua amarezza ai social confessando di aver saputo dell’addio a favore della concorrenza solo a cose fatte e senza un faccia a faccia, il maestro di ballo ha rintuzzato dicendo che la conduttrice sapeva che non si erano potuti incontrare perché era in quarantena a causa del Covid.

Insomma, l’addio è stato turbolento forse anche perché, come hanno rivelato “davidemaggio.it” e “tv blog.it”, era parecchio tempo che il ballerino bussava alla porta di Maria De Filippi e si proponeva al talent show più longevo della storia della tv italiana dove da anni lavora l’ex moglie Francesca Tocca (un anno fa fece scalpore il suo flirt con l’allievo Valentin).

Ebbene, in un’intervista alla rivista “Nuovo”, il maestro Simone Di Pasquale, presente nel dancing show dal 2005, non si è sottratto alla domanda su cosa pensasse della rottura: “Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità. Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. Se fossi stata al suo posto, invece di telefonarle l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa”.

