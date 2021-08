Vivremo fino a 130 anni? Il sospetto su nipoti e... creditori

Maurizio Costanzo 09 agosto 2021 a

Sono appassionato di studi un po’ eccentrici. Leggo, infatti, che secondo i ricercatori dell’Università di Washington, entro la fine di questo secolo vivremo fino a 130 anni. Per carità, è una gran bella notizia, non c’è dubbio. Mi viene solo il sospetto che, dopo tanti anni, i bisnipoti o i trisnipoti non ne possano più di noi e forse anche noi non ne possiamo più di noi medesimi. E i creditori, in questo caso, si stancheranno?

