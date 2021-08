Una pappa premio ai cani bagnini che salvano vite in mare

Maurizio Costanzo 08 agosto 2021 a

a

a

Saluto con affetto Igor e Luna, i due Labrador “bagnini” che hanno salvato una ragazza che stava per annegare nelle acque di Palinuro. In Toscana un bambino di 10 anni è stato salvato da un altro cane “bagnino” e leggo di altri preziosi salvataggi. A questi cani bagnini, non sarà il caso di dare una pappa premio? Vorrei un documento che mi mostrasse come i cani bagnini vengono allenati e come capiscono chi devono andare a salvare e come.

