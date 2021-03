Vaccini agli anziani, che spinta verso la vita

03 marzo 2021 a

Tra le pieghe di questa complicata faccenda legata alla vaccinazione, si trovano storie per così dire incoraggianti. Un uomo, Luigi Massimello, ha 91 anni, è un ex pilota e ha dichiarato: “Aspettiamo la data della convocazione, saremmo disposti ad andare in qualunque parte del Piemonte (Per vaccinarsi - ndr). Io e mia moglie vogliamo arrivare a spegnere le 100 candeline”.

Mi auguro che le autorità competenti abbiano provveduto a vaccinare Luigi e la moglie, non foss’altro perché credono nel vaccino e dimostrano questa grande spinta verso la vita.

