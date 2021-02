Dopo l'assessore alla Gentilezza anche uno ai Complimenti

03 febbraio 2021 a

Una bella notizia. Si apprende infatti che a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, è nato un Assessorato alla Gentilezza. A ricoprire questo ruolo è stata chiamata Eleonora Francois. La signora è un avvocato civilista, madre di 4 figli e pare che sia persona in grado di far rispettare la gentilezza. Un bellissimo Assessorato ma, sinceramente, non so quanti assessori si troveranno in grado di svolgere la delicata attività. Si potrebbe creare, con l’andare del tempo, anche un Assessorato ai Complimenti e un Assessorato alle Congratulazioni: Ti laurei? Viene a casa tua l’Assessore, si complimenta e ti fa molti auguri. Un mondo impossibile ma che è bello immaginare.

