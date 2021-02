Gioca a rimpiattino col successo, straordinaria Vanoni

01 febbraio 2021 a

Leggo che Ornella Vanoni, a 86 anni, sta per mettere sul mercato un suo nuovo album di inediti. La grandissima cantante ha anche detto: «Sogno un concerto con Gino Paoli». Perché no? Credo che l’andremmo a vedere in moltissimi, anche perché Paoli e la Vanoni sono meglio di alcuni cantanti presenti sul mercato.

Straordinaria, comunque, Ornella, che a 86 anni ha questo desiderio di esserci, di fare, di confrontarsi e di giocare a rimpiattino con il successo. D’altra parte, in questa gara, lei ha sempre vinto.

